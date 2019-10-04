[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.71 26.86
 Корпоративные отношения
  187  0
Все про:Борисполь (495) Антимонопольный комитет (737) штраф (397)

 АМКУ оштрафовал две компании за нарушение на тендере аэропорта "Борисполь"

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 7,47 млн грн компании "Укрклинсервис" и "ТИДИ ЛТД" за сговор с целью искажения результатов торгов, объявленных международным аэропортом "Борисполь"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Оштрафованы ООО "ТИДИ ЛТД" на 5,285 млн грн и ООО "Укрклинсервис" на 2,181 млн грн за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов при проведении ГП "Международный аэропорт "Борисполь" процедуры закупки", - отмечается в сообщении.

Согласно системе электронных торгов ProZorro, обе компании участвовали в тендере "Борисполя" по закупке питания для пассажиров, состоявшемся в ноябре 2016 года. Победителем тендера была объявлена "ТИДИ ЛТД" с предложением в 64,796 млн грн, обе компании в ходе торгов не снижали свои предложения.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152212
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Беларусь ВР Газ Донбасс Зеленский Кабмин правоохранительные органы Россия США
 
 
 
 
 
 вверх