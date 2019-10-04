 АМКУ оштрафовал две компании за нарушение на тендере аэропорта "Борисполь"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Оштрафованы ООО "ТИДИ ЛТД" на 5,285 млн грн и ООО "Укрклинсервис" на 2,181 млн грн за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов при проведении ГП "Международный аэропорт "Борисполь" процедуры закупки", - отмечается в сообщении.

Согласно системе электронных торгов ProZorro, обе компании участвовали в тендере "Борисполя" по закупке питания для пассажиров, состоявшемся в ноябре 2016 года. Победителем тендера была объявлена "ТИДИ ЛТД" с предложением в 64,796 млн грн, обе компании в ходе торгов не снижали свои предложения.

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