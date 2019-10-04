[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.71 26.86
 Технологии
  421  0
Все про:Google (332) телефон (287) Samsung (162) Xiaomi (24) Huawei (70)

 Google обнаружил уязвимость в телефонах Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel

Компания Google выявила уязвимость в коде ядра операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам.

Об этом сообщает ZDNet, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Эксперты компании полагают, что уязвимость затрагивает следующие модели телефонов на Android:

  • Pixel 2;
  • Huawei P20;
  • Xiaomi Redmi 5A;
  • Xiaomi Redmi Note 5;
  • Xiaomi A1;
  • Oppo А3;
  • Moto Z3;
  • Oreo LG;
  • Samsung S7, S8, S9.

Речь идет о телефонах под управлением Android 8.x и более поздних версий.

Ранее израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых SMS-атак. До устранения проблема могла затронуть в том числе устройства Samsung, Huawei и LG.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152208
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Беларусь ВР Газ Донбасс Зеленский Кабмин правоохранительные органы Россия США
 
 
 
 
 
 вверх