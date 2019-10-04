 "Харьковгаз" спрогнозировал рост убытков из-за низкого тарифа в 3,5 раза

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Хроническая" убыточность компании связана с игнорированием НКРЭКУ требований законодательства по установлению экономически-обоснованных тарифов на распределение газа. Общие убытки АО "Харьковгаз" от услуг по распределению почти достигли 2 млрд грн", – сказано в сообщении.

Так, сейчас стоимость услуг АО "Харьковгаз" для потребителей Харьковской области составляет 0,72 грн. (без НДС) за 1 кубометр распределенного газа. Почти 5 лет она остается неизменной для клиентов компании.

"В течение последних трех лет, несмотря на инфляцию, повышение минимальной заработной платы, пересмотр тарифа АО "Харьковгаз" и зарплат работникам вообще был "заморожен" со стороны НКРЭКУ. Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис крайне негативно сказывается на работе предприятия. Из-за "замороженных" три года подряд регулятором тарифных заработных плат, критически низким в газораспределительной отрасли остается уровень оплаты труда, что вызывает массовый отток персонала", – подчеркивают в компании.

В частности, сейчас в "Харьковгазе" не заполнены около 700 вакансий – это слесари, мастера, монтеры, работники аварийной газовой службы, центров обслуживания клиентов, контроллеры, метрологи и другие специальности.

Кроме того, не выделяются в необходимых объемах средства на замену, ремонты газораспределительных сетей, сооружений и оборудования на них. По подсчетам "Харьковгаза", выделенное НКРЭКУ финансирование в 10 раз меньше реальной потребности в инвестициях.

"Харьковская область имеет разветвленную газораспределительную систему, по которой природный газ доставляется потребителям. Более 1,5 тыс. км газопроводов этой системы исчерпали свой срок эксплуатации и нуждаются в модернизации", – отметил заместитель главного инженера АО "Харьковгаз" Вячеслав Иванченко.

В компании призывают регулятора устранить дискриминационные тарифы на распределение газа. Несмотря на цену газа, которую оплачивают потребители, средний месячный платеж за его доставку в 2018 году в Харьковской области составил 58 грн. Отмечается, что это ниже расходов на мобильную связь и интернет.

"В связи с этим АО "Харьковгаз" подчеркивает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ: довести размер тарифа до экономически-обоснованного уровня, компенсировать операторам ГРМ нанесенный ущерб, утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРС на протяжении всего года", – сказано в сообщении.

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