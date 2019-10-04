 Рада утвердила создание единого счета для уплаты налогов (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующих связанных законопроектов №1049 и №1051 во втором чтении проголосовало 255 и 263 народных депутатов соответственно.
Согласно пояснительной записке к законопроекту №1051, введение единого счета для уплаты налогов и сборов позволит упростить процедуру расчетов налогоплательщиков с бюджетами. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, Кабмину поручено предусмотреть в госбюджете на 2020 год расходы для обеспечения введения единого счета.
В то же время законопроектом №1049 внесены связанные с обеспечением работы единого счета для уплаты налогов изменения в Налоговый кодекс, а также законы "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и "Об исполнительном производстве".
В частности, установлен запрет на обращение взыскания и наложение ареста на денежные средства на таком едином счете налогоплательщиков.
Как пояснили в пресс-службе Минфина, Единый счет – это счет Государственной налоговой службы (ГНС), открытый в Казначействе, которій налогоплательщик может использовать для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует Налоговая.
Так, через единый счет можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по этим Налогам.
Однако единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования. Единый счет также нельзя будет использовать для оплаты части чистой прибыли (дохода) государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.
Для того, чтобы открыть единый счет налогоплательщик сможет подать заявку в Налоговую службу через свой электронный кабинет. Использовать счет можно будет уже на следующий день после подачи заявки. Прекратить использование – не ранее 1 января следующего года.
Также законом установлена очередность уплаты налогов и сборов с такого счета, которые будет распределять Госказначейство на основании полученных от Налоговой службы данных. При этом налогоплательщик сможет ознакомиться в своем электронном кабинете с реестром платежей.
"Благодаря единому счету налогоплательщики будут тратить меньше своего времени на формирование платежных поручений. Кроме того, они смогут самостоятельно, в автоматическом режиме, определять направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных ими средств", – отмечают в Минфине.
Для плательщиков, которые будут пользоваться единым счет, обязанность по уплате налогов и сборов будет считаться исполненным с момента подачи ими в банк, в котором они обслуживаются, расчетных документов о перечислении на такой счет соответствующих средств.
Изначально единый налог , например, так и задумывался- там было , если мне не изменяет память, три налога- потом они разделились. Так удобнее красть, наверное)) А то смотрят, а все уже украли до них другие честные чиновники ))