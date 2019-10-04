 НАПК раскроет декларации военных прокуроров за 2017-2019 годы

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на своем заседании приняло решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра. Согласно разъяснению заместителя генерального прокурора, главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 года по 4 октября 2019 года и не будет закрывать их в дальнейшем", - сказано в сообщении.

Уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных.

Все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.

Как сообщалось, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности замгенпрокурора, главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

11 сентября стало известно, что на должность заместителя генпрокурора, главного военного прокурора назначен Виктор Чумак.

16 сентября Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение". Был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, состоял в парламентском комитете по предотвращению коррупции.

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