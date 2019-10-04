 Рада утвердила программу деятельности Кабмина Гончарука

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №2186 проголосовали 236 народных депутатов.
Представляя программу премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за уже принятые законы.
"В будущем мы должны построить работу системно, для того, чтобы показать пример, как украинское правительство и украинский парламент могут быть предсказуемыми, в том числе и для общества, и бизнеса", – сказал глава Кабинета министров.
Основой этой работы Гончарук предложил сделать Программу деятельности Кабинета министров.
Гончарук сообщил, что Программа содержит 87 целей, которые разбиты на три раздела.
"Мы ставим себе цель за следующие пять лет добиться 40% экономического роста. Это реалистично. Для этого в следующем году надо вырасти на пять и каждый последующий год – на семь процентов", – напомнил премьер.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в воскресение, 29 сентября, утвердил Программу деятельности правительства.
Проект постановления о программе деятельности Кабинета министров зарегистрирован в Верховной Раде 29 сентября под №2186. Согласно тексту программы, многие критерии ее выполнения расчитаны на 5 лет.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, программа деятельности правительства будет предусматривать набор критериев эффективности работы отдельных министерств, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.
Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский дал новому правительству год, чтобы показать конкретный результат.
Верховна Рада (пішаки у вигляді слуг народу) прийняли закон про право Кабміну розпродавати об'єкти стратегічного значення:
Перелік об'єктів, які можуть бути приватизованими за рішенням КМУ
майно Збройних Сил України (військове майно),
Служби безпеки України,
Державної прикордонної служби України,
сил цивільного захисту,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
правоохоронних органів , що безпосередньо забезпечує виконання зазначеними органами встановлених законодавством завдань,
надра, корисні копалини загальнодержавного значення,
території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є об'єктами права власності Українського народу;
системи створення та збереження золотовалютних резервів;
емісійна система, майнові комплекси підприємств і установ, що забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів;
об'єкти, що забезпечують зв'язком органи законодавчої та виконавчої влади, у тому числі радіотелевізійні передавальні центри;
засоби урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку;
державні реєстри, що створені та утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
майно державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ);
Національний архівний фонд, архіви (архівні установи), документи з них, архівні підрозділи, архівні відділи та бібліотеки, об'єкти культури, мистецтва, у тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки загальнонаціонального значення;
пам'ятки, включені до переліку пам'яток, що не підлягають приватизації;
пам'ятки археології;
пам'ятки державної частини Музейного фонду України (музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання);
запаси державного резерву незалежно від його місцезнаходження;
ядерні матеріали, ядерні установки і об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення;
спеціально відведені місця чи об'єкти, призначені для захоронення відходів (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
майно та матеріали Державного інформаційного геологічного фонду України;
майно, матеріали та дані Державного картографічно-геодезичного фонду України, топографо-геодезичні і картографічні матеріали;
метрополітен;
майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі;
атомні електростанції, гідроелектростанції з ********, що виконують функції захисту від техногенних катастроф;
магістральні нафто- і газопроводи та магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговують потреби держави в цілому, підземні нафто- та газосховища;
державні газорозподільчі мережі;
акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, об'єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об'єкти навігаційно- гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій;
аеродроми та аеродромні об'єкти (злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки, перони, системи посадки, наземні засоби зв'язку, навігації, спостереження, інші елементи аеродромів, що забезпечують безпеку польотів);
водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, гідротехнічні захисні споруди, об'єкти інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем; захисні споруди цивільного захисту;