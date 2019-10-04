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Все про:Коломойский (894) НБУ (4073) суд (2000) Рожкова Екатерина (157) Приватбанк (987)

 Суд восстановил уволенную после конфликта с Рожковой из-за "Приватбанка" чиновницу НБУ

Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений решение Днепровского райсуда Киева от 17 июля по иску экс-директора департамента инспекционных проверок банков Нацбанка БУ Татьяны Лебединец.

Соответствующее решение Киевский апелляционный суд принял 24 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Днепровский райсуд по иску экс-главы департамента НБУ отменил приказ главы Нацбанка Якова Смолия №3967-к от 11 декабря 2017 года о ее увольнении и решил восстановить ее в должности директора департамента инспекционных проверок банков НБУ с даты увольнения.

Суд первой инстанции в своем решении решил, что Нацбанк не доказал "систематическое неисполнение без уважительных причин истцом своих функциональных обязанностей", а потому приказ об увольнении Лебединец был вынесен "без достаточных правовых оснований".

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований Татьяны Лебединец.

Напомним, у Татьяны Лебединец во время ее работы в НБУ был конфликт с Екатериной Рожковой (нынешним первым заместителем главы Нацбанка), в частности, в отношении проведения forensic audit "Приватбанка".

В частности, Лебединец заявляла, что подготовка и проведение forensic audit "Приватбанка" может свидетельствовать об использовании должностными лицами НБУ делегированных им властных полномочий "в целях личного обогащения".

Среди озвученных экс-чиновницей НБУ претензий - в т.ч. закупка услуг в Kroll и AlixPartners "за непрозрачной схеме без соблюдения необходимых тендерных процедур" , а также оплата "дорогих" услуг в иностранной валюте, ошибки НБУ при проведении bail-in до и после национализации "Приватбанка".

Напомним, в январе 2018 года НБУ в официальном сообщении заявлял, что forensic audit "Приватбанка", который провело агентство Kroll, подтвердил, что более 95% корпоративного кредитного портфеля финучреждения – это были инсайдерские займа, а возможные убытки, причиненные банку, могут составить $5,5 млрд. Коломойский неоднократно отрицал такие выводы.

При этом Коломойский пытался с помощью исков в украинские суды заблокировать работу консультантов "Приватбанка" и НБУ.

Как известно, в декабре 2017 года Высокий Суд Лондона заморозил все активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в рамках иска "Приватбанка" на $2,5 млрд.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152193
 
 
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