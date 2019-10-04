 Запасы газа в украинских хранилищах достигли 20,5 миллиарда кубометров

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Закачивание газа в ПХГ продолжается и будет идти до начала отопительного сезона.

Как сообщалось, для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд кубометров газа.

Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, в комплексе это позволяет утверждать, что Украина обеспечена газом на следующую зиму.

Напомним, ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно запасами в подземных хранилищах газа.

На протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрдкубометров до 8,75 млрд кубометров).

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