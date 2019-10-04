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 Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета на 2020 год

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза в готовящемся ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2020 год.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Весенний макропрогноз мы считаем не очень актуальным. В ближайшее время, уже через несколько недель, у нас будет новый макропрогноз с новым прогнозом роста. Там мы увидим, сколько доходов у нас будет как у государства в следующем году. Исходя из этого и будем определять расходы, в том числе и сотрудникам сферы образования", – сказал Гончарук с трибуны парламента, отвечая на вопрос о потенциальном повышении зарплат работникам образования.

Как сообщалось, внесенный Кабинетом министров проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152182
 
 
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