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 Госстат зафиксировал снижение цен на строительные работы

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в августе 2019 года уменьшились на 0,9% по сравнению с июлем, при этом рост цен в июле 2019 года к июню 2019 года составлял 0,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По данным Госстата, рост цен на СМР в августе 2019 года к августу 2018 года составил 4,6%, при этом в июле 2019 года к июлю 2018 года увеличение цен наблюдалось на уровне 5,3%.

Согласно сообщению, в целом рост цен на СМР в январе-августе 2019 года к январю-августу 2018 года составил 8,3%.

Как отмечает Госстат, снижение цен на СМР в августе 2019 года к июлю зафиксировано во всех сферах строительства. 

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2018 году выросли на 23% по сравнению с 2017 годом, при этом рост в 2017 году к 2016 году составлял 13,4%, а в 2016 году к 2015 году – 9,2%, в 2015 году к 2014 году – 27,1%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152166
 
 
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