 Лукашенко заинтересовался поставками электроэнергии в Украину

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Второго форума регионов двух стран в Житомире, передает БизнесЦензор.

"Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества создает открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд контрактов на ее поставки в Украину", – сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент напомнил о планах ввести в эксплуатацию первую АЭС в Беларуси в следующем году.

"А с запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики", – отметил Лукашенко.

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Как сообщалось, в сентябре ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажи на украинском рынке.

Накануне Верховная Рада внесла изменения в закон "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. Не имеющую отношения к основной теме законопроекта о ядерной энергии правку внес народный депутат Андрей Герус. Она предусматривает исключение из закона "О рынке электроэнергии" ч.8 ст.67, которая разрешала продавать импортируемую из стран не членов Энергетического Сообщества электроэнергию только на рынках "на сутки вперед" и балансирующем рынке.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" занимается поставкой газа и электроэнергии на всей территории Украины.

С 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии. За 2 месяца Украина импортировала около 586 млн кВт/ч электроэнергии.

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