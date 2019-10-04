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 Apple увеличила производство нового iPhone благодаря росту спроса, – СМИ

Apple Inc попросила поставщиков увеличить производство новых iPhone 11 на 8 млн единиц, или примерно на 10%, благодаря превзошедшему ожидания спросу.

Об этом сообщила газета Nikkei Asian Review, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Источники, на которые ссылается Nikkei, сообщили, что увеличение заказов преимущественно приходится на самую дешевую модель iPhone 11, а также на iPhone 11 Pro. При этом Apple незначительно пересмотрела вниз заказы на флагманскую модель iPhone 11 Pro Max с минимальной стоимостью $1 099.

"Спрос пока хороший. Но мы должны быть осторожны и избегать чрезмерного оптимизма", – приводит издание слова источника, высокопоставленного сотрудника одного из поставщиков.

Как сообщалось, компания Apple в сентябре представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, цена на них стартует от $699 по сравнению с $749 за вышедший в прошлом году iPhone XR.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152160
 
 
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