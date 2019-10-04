 Беларусь готова действовать для возобновления поставок нефти через Украину, – Лукашенко

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Второго форума регионов двух стран в Житомире.

Президент Беларуси напомнил, что страна рассматривает варианты альтернативных поставок нефти с мировых рынков.

"Большая часть наших приговоров была посвящена этой теме, и мы договорились, что в этом направлении мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем непосредственно уже действовать. Это вполне естественно. Это не направлено против каких-то других стран, это наша необходимость, это, если хотите, нынешняя безопасность двух государства", – заявил Лукашенко.

В свою очередь, по словам главы государства, Беларусь готова увеличить поставки нефтепродуктов в Украину.

"Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области", – добавил Лукашенко.

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Как сообщалось, в конце сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна ищет альтернативного России поставщика нефти, потому что российский налоговый маневр сделал закупки российской нефти невыгодными, а договориться с Москвой у Минска не получается.

По словам Лукашенко, российская сторона фактически подталкивает Минск к мировым ценам, а при таком раскладе покупать российскую нефть относительно невысокого качества будет невыгодно.

При этом Лукашенко напомнили о маршруте для поставок нефти по трубопроводу из Одессы, а также допустил закупки российской нефти по реверсу из Гданьска, закупки у Ирана, США или ОАЭ.

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