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 Зеленский назвал три приоритетные сферы для сотрудничества с Беларусью

Топливно-энергетический, аграрно-промышленный комплексы, а также инфраструктурные проекты являются приоритетами в торгово-экономическом сотрудничестве Украины и Беларуси.

Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский, выступая в пятницу в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приоритетом наших торгово-экономических отношений является в первую очередь сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил потенциал для взаимной модернизации предприятий, совместного выхода на рынки других стран.

"Я приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству и хочу, чтобы история взаимоотношений между Украиной и Беларусью была историей успеха и прогресса", – добавил Зеленский.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152149
 
 
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