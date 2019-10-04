[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.71 26.86
 Транспорт
  151  0
Все про:Румыния (66) Черновцы (72) авиасообщение (1330) Wizz Air (133)

 Wizz Air откроет 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов

Авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск рейсов по шести новым маршрутам из аэропорта города Яссы (Румыния).

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

Перелеты из румынского аэропорта будут выполняться в Лондон-Саутенд, Берлин, Бари, Турин, Верону и Барселону.

Новые рейсы стартуют с августа 2020 года. Их открытие станет возможным благодаря базированию в Яссах еще одного самолета венгерского лоукостера.

Также это позволит увеличить частоту рейсов в Рим, Болонью, Брюссель и Тель-Авив.

Аэропорт Яссы находится примерно в 180 км от Черновцов и может быть удобен для вылетов отсюда жителей Черновицкой области.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152148
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Беларусь ВР Газ Донбасс Зеленский Кабмин правоохранительные органы Россия США
 
 
 
 
 
 вверх