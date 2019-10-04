 Wizz Air откроет 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

Перелеты из румынского аэропорта будут выполняться в Лондон-Саутенд, Берлин, Бари, Турин, Верону и Барселону.

Новые рейсы стартуют с августа 2020 года. Их открытие станет возможным благодаря базированию в Яссах еще одного самолета венгерского лоукостера.

Также это позволит увеличить частоту рейсов в Рим, Болонью, Брюссель и Тель-Авив.

Аэропорт Яссы находится примерно в 180 км от Черновцов и может быть удобен для вылетов отсюда жителей Черновицкой области.

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