 Рада предоставила НАБУ и ГБР право проводить прослушку

Соответствующий законопроект (№1009) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования положений уголовного процессуального законодательства при повторном втором чтении и в целом поддержали 330 народных депутатов на пленарном заседании Рады 4 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законом внесены изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку.

Вместе с тем на этапе первого и второго чтения законопроект предусматривал изменения в закон о статусе народного депутата, согласно которым с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

На этапе повторного второго чтения от этих изменений отказались, оставив ныне действующий порядок получения санкции на обыск нардепов.

Законом также пересмотрена так называемая "поправка Лозового", которая касалась сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.

В части проведения экспертиз Рада разрешила проводить экспертизу в уголовных производствах не только в государственных специализированных учреждениях.

Вместе с тем нардепы отказались менять ст. 219 УПК в части сроков, отведенных на досудебное расследование.

Рада решила не отменять временные ограничения на досудебное расследование, установленные между моментом внесения сведений в Единый государственный реестр (ЕРДР) и вручением лицу сообщения о подозрении.

Кроме того, согласно принятому закону, у подозреваемых будет право обжаловать сообщение о подозрении в уголовном производстве.

19 сентября парламент не поддержал этот законопроект во втором чтении, народные депутаты направили его на повторное рассмотрение.

Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу. Инициативу в целом утвердили с учетом поправки №109 народного депутата Андрея Лозового (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), которой предлагалось изменить ряд статей УПК.

Это изменения вызвали резонанс. Они, в частности, предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах. Кроме того, согласно поправке Лозового, в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться просить судью о санкции на обыск, если не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.

22 марта 2018 года народные депутаты частично устранили негативные последствия поправки Лозового, которая была учтена при внесении изменений в УПК.

Руководители правоохранительных органов заявляли о том, что "правка Лозового" привела к возникновению больших очередей в судах, что существенно усложнило работу правоохранительных органов.

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