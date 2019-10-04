 "Укроборонпром" начал поиск гендиректора для ведущего производителя турбин

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.
Процесс отбора будет состоять из нескольких этапов:
Подача аппликационного пакета документов от потенциальных кандидатов, в составе которого обязательно должны быть:
- резюме (на украинском или английском языке);
- мотивационное письмо.
Каждый кандидат будет внимательно рассмотрен. После чего кандидататы, которые отвечаю требованиям, пройдут предварительную преквалификацию для собеседования.
Во время первого раунда за счет глубинных интервью по компетенциям и по достижениям будет проверяться соответствие имеющегося опыта требованиям позиции. Кандидаты, которые будут избраны в короткий список должны подготовить несколько концептуальных документов на взгляд Номинационного комитета:
- долгосрочное видение развития компании и стратегию реформирования, что будет включать в себя детальное описание имеющегося состава вещей, будущих перспектив, барьеров в развитии компании и путей их устранения.
- план на первые 100 дней, что будет описывать пошаговый перечень действий кандидата с момента старта работы в новой должности.
Кандидаты, которые будут отобраны в короткий список пройдут антикоррупционную проверку и на отсутствие конфликта интересов.
Финальный раунд общения будет посвящен детальной беседе относительно стратегического видения кандидата, опыта управления изменениями, первоочередным шагам на новой должности и путям ликвидации барьерів развития
Номинационный комитет будет составлять с четырех голосующих членов, среди которых будет высшее руководство концерна:
- Айварас Абромавичус, генеральный директор концерна;
- Роман Бондарь, заместитель генерального директора по трансформации;
- Сергей Иванюта, заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам;
- Руслан Корж, советник генерального директора.
А также пяти не голосующих независимых представителей, которые будут наблюдать за справедливостью принятия решений и прозрачностью течения процесса отбора. Среди них будут представители посольств G7, независимые антикоррупционные общественные организации, представитель от ВРУ и СНБО.
Назначение нового руководителя и формирование перечня стратегических проектов, ключевых ожиданий от деятельности и показателей эффективности на основании которых будет оцениваться результативность выбранного кандидата.
Для участия в отборе претендент лично подает и/или направляет перечень документов на электронный адрес: cv@ukroboronprom.com с указанием в теме письма компании на которую происходит представление
Конечный срок подачи заявлений: 25 октября 2019 года в 18:00.