 АМКУ обязал "Укрзализныцю" изменить условия конкурса на страхование пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"В рекомендациях речь идет об определении четких и недискриминационных критериев, которые обеспечат возможность страховым компаниям конкурировать и получать преимущества благодаря собственным достижениям на рынке. Также перевозчиком должны быть определены четкие сроки оценки предложений, утверждения результатов конкурса и их объявления", – сказано в сообщении.

Как пояснили в АМКУ, решение принято по итогам рассмотрения жалобы ЧАО "Страховая компания "Ридна" на проведение конкурса по отбору "Укрзализныцей" компании-страховщика, результаты которого так и не были утверждены.

На страхование пассажиров "Укрзализныця" направила в 2018 году 101 млн грн, в то время как пострадавшим (пассажирам, водителям транспортных предприятий, кондукторам и т.д.) было выплачено около 4 млн грн.

"Поэтому такой вид страхования для страховых компаний является высокодоходным и не несет никаких существенных рисков", – отмечают в АМКУ.

При этом в ходе рассмотрения дела установлено, что как конкурсная документация, так и проведения конкурса не в полной мере соответствовали здоровой конкурентной практике.

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В частности, "Укрзалиныця" проводила оценку конкурсных предложений только по критериям размера комиссионного (агентского) вознаграждения и премии за высокое состояние безопасности перевозок, которые получает сама железнодорожная компания. В итоге предпочтение отдавалось тем компаниям, которые обеспечат большую прибыль перевозчику, а не лучшие условия для пассажиров.

Для устранения таких нарушений АМКУ рекомендовал "Укрзализныце" предпринять меры для проведения открытого конкурса по отбору страховщика для пассажиров по четким, прозрачным и недискриминационным критериям, которые обеспечат возможность страховым компаниям конкурировать с целью получения преимуществ благодаря собственным достижениям на рынке. Также компании рекомендовано установить сроки совершения действий, связанных с оценкой конкурсных предложений, утверждением результатов конкурса и их объявлением.

О результатах рассмотрения рекомендаций "Укрзализныця" обязана сообщить Комитет в 30-дневный срок со дня их получения.

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