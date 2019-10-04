 "Энергоатом" надеется продлить эксплуатацию блока №3 ЮУАЭС до завершения проектного срока

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

В сообщении отмечается, что проектный срок эксплуатации энергоблока №3 ЮУАЭС завершится в феврале 2020 года. К этому времени нужно выполнить все необходимые мероприятия и получить лицензию на его долгосрочную эксплуатацию.

"Это так называемый "первый путь", когда лицензия выдается до завершения проектного срока", – отмечается в сообщении.

Сейчас энергоблок №3 ЮУАЭС находится в длительном планово-предупредительном ремонте (ППР), который ориентирован именно на продление срока эксплуатации.

"По результатам совещания я вижу, что темп работ взят достаточно хороший, работы в целом укомплектованы. Есть еще ряд вопросов, но есть все основания полагать, что ППР, ориентированный на продление срока службы, будет закончено вовремя и мы получим лицензию на продленный срок эксплуатации по первому варианту, то есть до завершения проектных срока", – отметил президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский.

Среди проблемных вопросов участники совещания выделили недостаточное финансирование, как следствие – задолженность перед подрядными ремонтными организациями.

По данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), ППР блока №3 ЮУАЭС планируется завершить 17 ноября 2019 года. Блок пребывает в ремонте с 16 марта 2019 года.

Как сообщалось, ГИЯРУ продлила срок эксплуатации уже 10 из 15 действующих энергоблоков АЭС страны. В декабре 2010 года ГИЯРУ продлила сроки эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС (на 20 лет), ноябре-2013 – блока №1 Южно-Украинской АЭС (10 лет), декабре-2015 – блока №2 Южно-Украинской АЭС (10 лет), сентябре-2016 – блока №1 Запорожской АЭС (10 лет), в октябре-2016 – блока №2 Запорожской АЭС (10 лет), ноябре-2017 – блока №3 Запорожской АЭС (10 лет), в июле-2018 – блока №3 Ривненской АЭС (20 лет), в октябре-2018 – блока №4 Запорожской АЭС (10 лет), в июле-2019 – блока №1 Хмельницкой АЭС (10 лет).

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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