 Украинцы оформили 4 миллиона ID-карт, – Госмиграция

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ведомства, передает БизнесЦензор.

"Друзья, сегодня персонализирована четырехмиллионная ID-карта. Это означает, что уже 4 млн граждан Украины оформили документы нового образца, соответствующие современным международным стандартам в сфере безопасности. Такое количество ID-карточек Миграционная служба оформила с января 2016 года, с начала оформления биометрических документов в Украине", - сказано в сообщении.

В ГМС отмечают, что в последнее время ID-карты все больше популярны, "все чаще ее хотят оформить не только молодежь, но и пожилые люди".

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