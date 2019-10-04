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 Украинцы оформили 4 миллиона ID-карт, – Госмиграция

Государственная миграционная служба (ГМС) констатирует, что с января 2016 года украинцы уже оформили 4 млн ID-карт.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ведомства, передает БизнесЦензор.

"Друзья, сегодня персонализирована четырехмиллионная ID-карта. Это означает, что уже 4 млн граждан Украины оформили документы нового образца, соответствующие современным международным стандартам в сфере безопасности. Такое количество ID-карточек Миграционная служба оформила с января 2016 года, с начала оформления биометрических документов в Украине", - сказано в сообщении.

В ГМС отмечают, что в последнее время ID-карты все больше популярны, "все чаще ее хотят оформить не только молодежь, но и пожилые люди".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152131
 
 
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