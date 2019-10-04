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 Объем реализованной промпродукции с начала года вырос на 4,7%, – Госстат

В Украине в январе-августе 2019 года реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 1685,104 млрд грн, что на 4,7% больше, чем в январе-августе 2018 года (1608,862 млрд грн), в том числе за пределы страны - на 457,496 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 0,4%, к июлю 2019 года - сократился на 5,1%. При этом реализация продукции добывающей промышленности в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года возросла на 2,5% (к июлю 2019 года - уменьшилась на 9,2%), в перерабатывающей промышленности - сократилась на 0,1% (к июлю 2019 года - на 4%). 

В общем объеме реализации промпродукции за восемь месяцев 2019 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (63,8%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,1%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16,9%), металлургическое производство (16,8%).

Как сообщалось, в 2018 году реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 2 трлн 508,6 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152130
 
 
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