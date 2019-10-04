 Гончарук пообещал допустить на заседания Кабмина представителей бизнеса

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в ходе встрече с представителями бизнеса, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"О закрытости правительства – услышали... Присутствие ключевых ассоциаций на правительстве и предварительное участие в разработке документов – это нормально", – сказал Гончарук.

В ходе встречи исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко отметила необходимость присутствия представителей бизнеса на правительственных заседаниях.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров сделал свои заседания закрытыми для журналистов впервые со времен правительства Николая Азарова.

После заседания проводятся брифинги для прессы, на которых представители правительства рассказывают об избранных решениях, которые были приняты на заседании.

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