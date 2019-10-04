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 Инвестфонд Хомутынника занялся венчурными инвестициями

Инвестиционный фонд Cascade Виталия Хомутынника создал отдельное направление для инвестиций в высокотехнологичные быстрорастущие компании.

Как передает БизнесЦензор, об этом Хомутынник сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам предпринимателя, сегодня в мире есть очень много новых технологичных компаний, которые еще малоизвестны, но имеют высокий потенциал стать лидерами в разных сферах, вытесняя традиционные бизнесы.

"Именно поэтому появилась идея создать отдельное направление Cascade Ventures, которое отвечает за поиск и инвестиции в высокотехнологичные и быстрорастущие компании", – сообщил Хомутынник.

"Все эти компании совсем недавно были чьими-то идеями, позже стали стартапами, сейчас это компании, которые меняют целые отрасли, а их стоимость выросла в сотни раз", – отметил бизнесмен.

Как сообщалось, после парламентских выборов Виталий Хомутынник заявил, что будет заниматься общественной деятельностью и бизнесом и возглавил инвестиционный фонд Cascade, где он ранее был бенефициаром.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152123
 
 
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