 В Киевской области построят стекольный завод за 300 млн евро

Общий объем инвестиций составит 300 млн евро, а мощность производства планируется 600 тонн в сутки, говорится в публикации на БизнесЦензор: "Кто и зачем строит стекольный завод под Киевом".

На данный момент в Украине стекло не производится стекло и экономика страны полностью зависит от продукции, которая импортируется из стран Европы и России. При этом стекло, которое импортируется в нашу страну, производится, в том числе, и из украинского сырья.

Проектом строительства завода по производству стекла в Киевской области занимается компания "Агромата" вместе с американским техническим партнёром.

"Наш проект появился в 2017 году. Тогда мы подписали меморандум с американской инжиниринговой фирмой по строительству завода по производству стекла. Эта фирма из США. Она имеет 30-летний опыт и обладает наиболее прогрессивными технологиями флоат-ванн (изоляционных ванн – БЦ) и нанесения CVD-покрытий (создание покрытия из газа – БЦ). Они выполняют работы под ключ, которые включают услуги по техническому проектированию, закупкам и строительству, - говорит инициатор и руководитель проекта Александр Моляка. – "Американская компания является одним из инвесторов проекта и будет управлять заводом. Но пока я не могу озвучить ее название. У нас подписано соглашение о неразглашении".

В строительстве завода будет участвовать 600-700 человек. После запуска в эксплуатацию на производстве будет задействовано 200 человек. С учетом обслуживающего персонала, количество рабочих мест составит 300 человек.

Как говорит Александр Моляка, этот проект в будущем обеспечит все потребности Украины в стекле. Кроме того, часть продукции пойдет на экспорт.

"Не буду скрывать, что у нас стоимость квадратного метра стекла будет примерно от $2 за квадратный метр. Для примера, сегодня в продаже квадратный метр импортного стекла стоит $4-$5", - говорит Моляка.

Основной продукцией завода: будут энергосберегающие стекла всех типов и климата, архитектурное стекло, стекла для солнечных батарей, самомоющиеся стекла, стекла для бытовой техники, ультрачистые для электроники, автомобильные, тонированные, ламинированные и закаленные стекла.

"Вся сырьевая база находится в Украине, главный компонент – кварцевый песок – планируется поставлять с "Новоселовского ГОКа" в Харьковской области", - говорит Моляка.

Основными потребителями продукции из стекла является строительная отрасль. При этом мощности будущего завода позволят практически полностью покрыть потребность Украины в стекле и еще некоторую часть продукции отправлять на экспорт. Согласно предварительным расчетам, экспорт продукции завода составит не менее 30% общего объема производства, говорит Моляка.