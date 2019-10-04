 Фонд гарантирования оспорит решения судов в пользу Лагуна по "Астра Банку"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

"Принимая это решение, суд, по сути, взял на себя функции регулятора. Во-первых, по его заключению, на момент вывода с рынка у ПАО "Астра Банк" было достаточно средств для осуществления банковской деятельности. В частности, по его корреспондентских счетах в НБУ якобы было размещено 3,3 млн грн, тогда как по данным самого НБУ эта сумма не превышала 0,6 млн грн (это 3,5% от обязательств "Астра Банка") из необходимых для покрытия требований кредиторов более 17 млн ​​грн", – сказано в сообщении.

Фонд считает, что суд также проигнорировал факт совершения банком рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и других кредиторов. А именно то, что более 90% от активов находились на счетах в АО "Дельта Банк", был отнесен к категории неплатежеспособных тоже в марте 2015 года.

"Отдельно стоит отметить, что за 100% акций ПАО "Астра Банк" иностранный инвестор заплатил 92,1 млн грн, после чего еще докапитализировал банк на сотни миллионов гривен, чтобы привести его в соответствие с нормативами НБУ. Сейчас же, в результате решений Окружного административного суда Киева и Шестого апелляционного административного суда, эти инвестиции оказались под угрозой", – подчеркивают в Фонде.

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Как сообщалось, Шестой апелляционный админсуд 19 сентября отказался удовлетворить апелляционные жалобы Национального банка и компании "Агро Холдингз (Юкрейн) Лимитед" и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 26 апреля, которым был удовлетворен иск Kalouma Holding Limited и отменено постановление НБУ №186 от 19 марта 2015 года об отнесении "Астра Банка" к неплатежеспособным.

По данным НБУ, компания Kalouma Holding Limited была владельцем 100% акций "Астра Банка", который входил в группу "Дельта Банка" Николая Лагуна.

16 июля 2015 года Фонд гарантирования продал "Астра Банк" компании Agro Holding (Ukraine) Limited – дочерней структуре инвестфонда NCH Capital (США), который финансирует украинских сельхозпроизводителей. Сейчас "Астра Банк" работает на рынке под брендом "Агропросперис Банк".

В официальном заявлении о признании "Астра Банка" неплатежеспособным НБУ отмечал, что этот банк был отнесен к категории проблемных "в связи с проведением рисковой деятельности, наличием угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов".

Как отмечал регулятор, "Астра Банк" разместил значительные объемы средств на корсчета в "Дельта Банке", у которого были проблемы с ликвидностью (2 марта 2015 года его признали неплатежеспособным).

В пресс-службе Нацбанка заявили о намерении подать в Верховный Суд кассационную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда от 19 сентября.

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