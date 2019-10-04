 Генпрокуратура проверит 15 дел, связанных с газовой компанией Злочевского, – Рябошапка

Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Укриана.

"Сейчас мы проводим аудит производств, которые ранее осуществлялись Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский, – ред.), Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко, – ред.) и другие люди или компании", – сказал Рябошапка.

"Таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты, или раздроблены, или расследовались раньше, с тем, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", – сказал генпрокурор, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma.

"Мы проводим аудит всех резонансных дел, которые были закрыты или рассмотрены предыдущим составом органов прокуратуры. И по результатам изучения этих дел и ревизий мы будем понимать, какие решения там можно и необходимо принять. Сейчас наперед мы не можем прогнозировать решения", – добавил Рябошапка.

Отвечая на вопрос о том, какова была реакция Рябошапки на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, генпрокурор заявил: "Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура – вне политики".

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Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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