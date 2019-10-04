[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Кабмин установил льготный уровень расчетов за газ для государственных ТЭЦ

Кабинет министров до 1 мая 2020 года продлил действие нормы, согласно которой управляемые Фондом государственного имущества (ФГИ) теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), использующие природный газ, для получения от НАК "Нафтогаз Украины" номинаций на ресурс, должны обеспечить расчеты за топливо на уровне не менее 60% вместо 90% для других предприятий ТКЭ.

Соответствующее постановление №857 от 29 сентября обнародовано в правительственном издании "Урядовый Курьер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сейчас среди работающих на газу ТЭЦ, находящихся в управлении ФГИ находятся Одесская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, Херсонская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ и Криворожская ТЭЦ.

Как сообщалось, Кабмин в октябре 2018 года, продлевая срок действия спецобязательств "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения , религиозных организаций и производителей тепловой энергии по фиксированной цене, решило поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов ТКЭ и ТЭЦ с "Нафтогазом".

Кабмин, в частности, предусмотрел, что временно, до 1 апреля 2019 года, будет действовать сниженный с 90% до 78% для ТКЭ и 60% для ТЭЦ уровень расчетов за потребленный ресурс для продолжения "Нафтогазом" поставки газа. Затем эта норма была продлена до 1 мая.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152089
 
 
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Почему Украине не добывает электричество из Украины многих термальных бассейнов и из них можно получать дешевое электричество экологически чистое в большом количестве! в Рейкьявике дешевое электричество и они полностью перевели себя на электричество при помощи добычи его из геотермальных источников и это может обеспечит Украину дешевым электричеством!!! Там технология такая, что делается глубокое бурение до горячих недр и оттуда бьет пар сильнейшим напором и потом делаются заводы с турбинами на которых добывается куча бесплатного электричества, как от электростанции, только все абсолютно экологично! Рейкьявик себя полностью за счет этого обеспечил экологическим электричеством! Не понимаю, почему наши до сих пор этого не сделали??? Это нужно делать срочно! вот видео про эту технологию https://www.youtube.com/watch?v=eVPVHyT1eY4
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