 Кабмин установил льготный уровень расчетов за газ для государственных ТЭЦ

Соответствующее постановление №857 от 29 сентября обнародовано в правительственном издании "Урядовый Курьер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сейчас среди работающих на газу ТЭЦ, находящихся в управлении ФГИ находятся Одесская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, Херсонская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ и Криворожская ТЭЦ.

Как сообщалось, Кабмин в октябре 2018 года, продлевая срок действия спецобязательств "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения , религиозных организаций и производителей тепловой энергии по фиксированной цене, решило поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов ТКЭ и ТЭЦ с "Нафтогазом".

Кабмин, в частности, предусмотрел, что временно, до 1 апреля 2019 года, будет действовать сниженный с 90% до 78% для ТКЭ и 60% для ТЭЦ уровень расчетов за потребленный ресурс для продолжения "Нафтогазом" поставки газа. Затем эта норма была продлена до 1 мая.

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