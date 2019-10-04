 Украинские компании подписали договоры на импорт продукции из Беларуси на $540 миллионов

Об этом БЕЛТА сообщил председатель БелТПП Владимир Улахович и подтвердил Чижиков, президент ТПП Украины Геннадий Чижиков, передает БизнесЦензор.

Как уточнил Улахович, в Житомире подписаны соглашения на поставку белорусской продукции в Украину на сумму более чем $542 млн.

"Открылись новые направления, по которым подписаны контракты. Это не только традиционная нефтехимия, машиностроение – это еще и строительная сфера, легкая и пищевая промышленность. То есть мы расширяем наш экспортный портфель", – отметил глава БелТПП.

"Беларусь – очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши). Для нас очень важно, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и восстановили объемы товарооборота. В планах на этот год – цифра не менее $8 млрд", – цитирует пресс-служба ТПП Украины ее главу Геннадия Чижикова.

Как сообщил глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, в том числе организации нефтехимического комплекса Беларуси подписали с украинскими партнерами на форуме в Житомире контракты более чем на $400 млн.

В том числе контракты на выполнение сейсморазведочных работ по технологии 3D с обработкой и интерпретацией данных, работ по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин на месторождениях подписаны дочерним предприятием объединения "Белоруснефть" в Украине ООО "Сервис Ойл" и АО "Укргаздобыча". Достигнуты также договоренности о поставках продукции Белорусского газоперерабатывающего завода РУП "ПО "Белоруснефть".

Ряд соглашений о поставке нефтепродуктов подписала дочерняя компания ЗАО "Белорусская нефтяная компания" ООО "БНК-Украина".

В целом в 2018 году товарооборот концерна "Белнефтехим" с украинскими организациями составил $2,7 млрд и вырос по отношению к 2017 году на 14,6%. Как отмечают в белорусской компании, основу экспорта в Украину составили поставки нефтепродуктов, удобрений, шин, полиэтилена.

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