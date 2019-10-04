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Все про:стипендии (25) Минобразования (116) студенты (26) Новосад (1)

 Глава Минобразования предложила сократить количество получателей стипендий

Необходимо сокращать количество получателей академической стипендии, увеличивая ее размер.

Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Академическая стипендия должна быть чем-то, что сложней получить, но она должна быть больше", – сказала Новосад.

В то же время министр подчеркнула, что пока связанных с этим готовых решений нет.

"На следующий год мы точно ничего не меняем, так как проект бюджета уже есть, какой есть. Но подходы необходимо нарабатывать", – сказала министр.

Глава МОН отметила, что сейчас проводится изучение расходов по стипендиям, далее будет осуществлен анализ и будут приниматься управленские решения.

"Относительно стипендий, по моему личному мнению, нам все-таки необходимо уменьшать пул тех, кто получает эту стипендию, делать стипендию больше, но более требовательной", – заявила Новосад.

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Как сообщалось, ранее министр образования и науки Анна Новосад назвала одним из источников средств для повышения зарплат учителям оптимизацию сети учебных заведений путем ликвидации малокомплектных школ.

https://biz.censor.net.ua/n3152025Новосад также признала, что внесенный правительством в Раду проект госбюджета на 2020 год не предусматривает существенного повышения зарплат учителям.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3152073
 
 
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