 Глава Нацкомиссии по ценным бумагам предложил создать Национальный инвестиционный фонд

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НКЦБФР Тимур Хромаев сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава Нацкомиссии отметил, что принятый парламентом закон об отмене перечня запрещенных к приватизации госпредприятий позволили крупным госкомпаниям, таким как "Нафтогаз Украины" "Укрзализныця", "Укрпочта" и госбанки, объявить о цели выйти на IPO.

Однако, по словам Хромаева, большинство из них находятся в процессе трансформации и еще не готовы к успешному самостоятельному выходу на мировые рынки капитала. А рынок капитала Украины на данный момент не способен обеспечить привлечение широкого круг инвесторов через IPO.

"Впрочем, ситуация не безвыходная, решение есть. Для этого решения требуется определенная синергия, как государственных институтов, так и самих компаний. Это решение не только позволит этим предприятиям системно привлекать капитал для своего развития, но и позволит создать качественный ликвидный финансовый инструмент для украинского рынка капитала и украинских инвесторов", – отметил глава НКЦБФР.

По словам Хромаева, таким финансовым инструментом могут стать акции "Национального инвестиционного фонда", в который войдут миноритарные пакеты примерно 20-30 стратегических предприятий.

"IPO этого фонда станет важным индикатором инвестиционной привлекательности Украины. Оно обеспечит предпосылки для успешного выхода на IPO самими компаниями", – отметил Хромаев.

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Глава Нацкомиссии высказал мнение, что такой инструмент может заинтересовать портфельных инвесторов со всего мира, а также будет привлекательным активом для внутренних инвесторов, в частности для тех, кто готов делать пенсионные сбережения на втором и третьем уровне пенсионной системы.

"Создание "Национального инвестиционного фонда" параллельно с перезагрузкой Фонда государственного имущества командой Дмитрий Сенченко и создание анонсированного премьером Фонда национального благосостояния запустит мощный механизм продажи объектов государственной собственности, повышение стоимости государственного имущества, увеличение эффективности управления активами в государственном секторе", – добавил Хромаев.

Как сообщалось, Программой деятельности правительства, презентованной 30 сентября, предусмотрено создание Фонда национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические госпредприятия.

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