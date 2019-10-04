 Самолет Ан-12 потерпел крушение возле Львова, 5 человек погибли (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По предварительной информации, на борту самолета находились 7 членов экипажа и одно сопровождающее лицо, в результате аварии 5 человек погибли, еще 3 – тяжело травмированы.

"Продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена ​​в связи с окончанием горючего. Начато расследование", – уточнил Криклий.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта "Львов" уточнили, что утром в пятницу самолте заходил на посадку в аэропорт на дозаправку, но в 6:45 связь с экипажем пропала.

Как уточнили в пресс-службе ГосЧС во Львовской области, в 7:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" транспортный самолет Ан-12 исчез с радара.

В 7:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.

В 7:46 самолет был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Оставшиеся в живых 3 пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения Львова.

По данным госпредприятия "Антонов", самолет Ан-12 с бортовым номером UR-CAH был построен 15 мая 1968 года на авиазаводе в Ташкенте. Последний капитальный ремонт судно проходило в январе 1990 года. Самолет был допущен к отработке очередного этапа назначенного срока службы до мая 2020 года.

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