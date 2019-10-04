 Бизнес-партнер помощника Зеленского по переговорам с Россией связан с окружением Путина. ВИДЕО



Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), передает БизнесЦензор.

Согласно официальному реестру юридических лиц, Андрей Ермак и руссиянин Рахамим Емануилов являются совладельцами двух украинских фирм: ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П.".

Рахамиму Емануилову 70 лет, он ученый, общественно-политический деятель и бизнесмен в России.

Согласно данным реестра юридических лиц России, Рахамим Емануилов – бенефициар фирмы "Интерпромторг" (Москва), которая числится среди основателей российского "Интерпромбанк".

Другим акционером этого банка является член партии "Единая Россия", член Совета Федерации, сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, которого российские СМИ называют самым богатым сенатором России.

Пономарев также известен тем, что владелицей виллы, которую некоторое время приписывали Путину в Испании, оказалась его дочь.

При этом в совет директоров "Интерпромбанка" входит Иван Садчиков, зять первого заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации Сергея Приходько, фигурант скандала с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой).

Кроме того, по информации российского журналиста-расследователя Ивана Голунова, бизнес-партнер Ермака Рахамим Емануилов входит в московскую общину горских евреев, влияние которых часто объясняют тем, что ее членом является однокурсник Владимира Путина Ильгам Рагимов (тоже в прошлом акционер "Интерпромбанка").

"Бизнес-партнер Андрея Ермака Рахама Емануилов через российский "Интерпромбанк" имеет связи с "единороссом" и сенатором Камчатки Пономаревым, зятем первого заместителя руководителя аппарата правительства России Приходько, а через религиозную общину – с однокурсником президента России Владимира Путина. При этом Андрей Ермак – помощник украинского президента Зеленского, его поверенный по международным делам и главный переговорщик между Украиной и Россией", – констатируют авторы расследования, отмечая возможный конфликт интересов представителя президента Украины.

В письменном комментарии сам Андрей Ермак заявил, что Рахамим Емануилов является старым знакомым его отца.

"20 лет назад, в 1999 году, Рахамим Емануилов попросил меня помочь ему зарегистрировать компанию на территории Украины, поскольку планировал заниматься консультационной деятельностью по торговле. Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз мы общались около десяти лет назад – я поздравил его по телефону с днем ​​рождения", – заявил Ермак.

В то же время журналисты проанализировали финансовые отчеты обеих компаний, в которых Андрей Ермак и гражданин России Рахамим Емануилов до сих пор уазаны соучредителями, и деятельность которых до сих пор не прекращена.

Одна из них, ЗАО "Интерпромфинанс Украина", действительно, с 1999 года не показывала доходов. Впрочем, вторая ООО "М.Е.П." за 12 лет с момента основания в действительности получила доходов почти на 40 млн грн.

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