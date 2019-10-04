 В "Газпроме" заявили об опасности резкого сокращения выбросов углекислого газа

Об этом заявила заместитель главы правления "Газпрома" Елена Бурмистрова на Петербургском международном газовом форуме, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Мы живем в эпоху фундаментальных перемен мировоззрения, когда все больше голосов, в особенности молодежи, призывают к скорейшему решению проблемы загрязнения окружающей среды. Эти благородные порывы можно только приветствовать", – констатировала замглавы российского концерна.

При этом Бурмистрова призвала подходить к решению данной проблемы "с холодным рассудком".

"Мгновенно сократить выбросы до нуля невозможно ни технологически, ни с точки зрения социальной ответственности. Это приведет к коллапсу мировой экономики и потере сотен миллионов рабочих мест – а такой результат, я уверена, не нужен разумным экологическим активистам", – заявила зампред правления "Газпрома".

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Потому, сказала она, "Газпром" выступает за планомерное и контролируемое снижение выбросов CO2 в промышленности, электроэнергетике, на транспорте и во многих других сферах.

"Уверена, что именно природный газ – идеальный энергоноситель, который позволяет уже сейчас существенно снизить степень загрязнения окружающей среды, не ставя под угрозу экономическое и социальное равновесие", – сказала Бурмистрова.

Ранее, 23 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об участии России в Парижском соглашении по климату. Один из пунктов этого документа предусматривает необходимость начать в период 2050-2100 годов ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.