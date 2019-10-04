 Кабмин сменил руководителя Службы экспортного контроля

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №911-р от 2 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно данным реестра электронных деклараций НАПК, в последние годы Шайтан занимал должность заместителя директора ГП "Держвуглепостач".

Другим своим распоряжением №910-р Кабмин принзнал утратившим силу распоряжение о назначении врио указанной службы Дениса Радова.

Как сообщалось, Кабмин назначил Радова временным руководителем Госслужбы экспортного контроля 21 августа.

До назначения на эту должность в 2016-2017 годах Денис Радов работал руководителем аппарата гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.

В тот же день Кабмин назначил заместителем председателя Государственной службы экспортного контроля Александра Шайтана с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.

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