 Глава Минобразования предложила закрыть небольшие школы

Об этом министр образования и науки Анна Новосад заявила в интервью Радио Свобода, передает БизнесЦензор.

По словам министра, средняя стоимость подготовки одного ученика или ученицы по стране составляет 21 тыс. грн, но для так называемх малокомплектных школ эта сумма выше в разы.

"Некоторые школы в Украине (к сожалению, их около тысячи) так называемые малокомплектные, где может учиться меньше 30 учеников, меньше 40 на все классы. Там стоимость подготовки одного ученика или ученицы может быть больше 100 тыс. гривен. Это неэффективное использование средств. Поэтому нужно работать над сетью, ее оптимизировать", – сказала Новосад.

При этом министр подчеркнула, что ученики таких школ в случае, если они будут закрыты, должны получить доступ к лучшим школам.

"Это могут быть опорные школы, чтобы они могли к ним добираться и иметь доступ к лучшим образовательным услугам и высвобождать средства на повышение зарплаты и на обустройство лучшего образовательного пространства", – отметила министр.

Новосад добавила, что окнчательное решения в этом вопросе должны принимать местные власти.

"Это не полномочия МОН закрывать школы. Это всегда решение местной общины, органов власти. Задача государства – стимулировать к тому, чтобы сеть была эффективной", – сказала министр.

Читайте также: Минрегион предложил закрыть 30% сельских школ

Новосад также признала, что внесенный правительством в Раду проект госбюджета на 2020 год не предусматривает существенного повышения зарплат учителям.

"Постановление о повышении зарплат (педагогическим работникам – ред.) было подписано в день, когда назначали новое правительство, и, соответственно, не было учтена в проекте бюджета... Мы сейчас ищем варианты, просчитываем различные опции, подходы, как бы мы могли все-таки этот социальный статус, зарплату, по крайней мере, отдельным категориям педагогов повысить", – сообщила глава Минобразования.

Как сообщалось, Кабинет министров 10 июля принял решение, которое предусматривает увеличение оплаты труда для всех педагогов от 20 до 70% уже в следующем году, а также поэтапное продолжение повышения зарплаты для них до 2023 года.

https://biz.censor.net.ua/n3136817

По правилам новой системы оплаты труда педагогов, в 2020 году минимальный оклад педагога долен был составить 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году достигнуть 3, в 2022 – 3,5, а с января 2023 года – 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram