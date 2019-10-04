 Министр энергетики предложил изменить расчет максимальных цен на рынке электроэнергии

Об этом министр экологии и энергетики Алексей Оржель заявил на заседании парламентского комитета по экономике, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будем просить установить такие механизмы, как динамичные прайс-кэпы, которые зависят от экономических факторов. Есть наработки по уменьшению лотов и анонимности аукционов, тогда создадим реальную конкуренцию", – сказал Оржель.

Министр предложил депутатам вместе наработать соответствующие изменения в закон об энергорынке.

При этом глава Минэкоэнерго раскритиковал регулятор НКРЭКУ за отказ снизить "прайс-кэпы" и удешевить электроэнергию для потребителей сегодня, когда, по его мнению, появились соответствующие факторы.

Оржель также подчеркнул, что недавно провел встречу с послом ЕС в Украине, на которой в очередной раз было отмечено, что главной задачей для борьбы с монополизмом в Украине является синхронизация с Европой и объединение рынков.

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Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 27 сентября отказалась снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии, так называемые "рrice caps".

Тогда министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель обратил внимание, что средняя цена угля в соответствии с биржевым индексом API 2 за 9 месяцев 2019 года на 30,7% меньше средней цены за соответствующий период 2018 года и составляет $63,6 за тонну. При этом курс доллара США по отношению к гривне на 13,3% меньше курса, который учитывался при формировании прогнозной оптовой цены электроэнергии на 2019 год. По мнению Оржеля, эти факторы позволяют снизить максимальную цену на оптовом рынке энергетики.





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