 Словакия соединилась с Китаем новым маршрутом через Украину

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Railfreight, передает БизнесЦензор.

Metrans открыл новую регулярную железнодорожную грузовую перевозку из китайского города Сиань через Добра в Дунайска-Стреда, недалеко от Братиславы на востоке Словакии. Первый поезд прибыл на словацкий терминал в среду 3 октября, где он был отправлен в конечные терминалы Праги, Ческа Требова, Будапешта и Кремса.

Общее время в пути от Сианя до Добра в Словакии составило 14 дней, и поезд состоял из 44 40-футовых контейнеров. TEL обеспечил тягу к словацкому терминалу, а на последнем ж/д участке перевозку осуществлял DBO Bahnoperator. Сервис является односторонним - пустые контейнеры доставят в Будапешт, откуда их отправят в Сямынь в Китае.

Конечные железнодорожные терминалы в большинстве случаев находятся на расстоянии не более 150 км от Дунайской Стреды.

Поезд Сиань-Дунайска Стреда является успешным примером маршрута по Новому шелковому пути, который проходит через Украину и значительно более конкурентноспособен, чем маршруты через Беларусь и Польшу.

"Перевозка через Украину была более чем конкурентоспособной - время в пути составляло около 32 часа. Мы видим большой потенциал маршрута. Таможенные процедуры могут желать лучшего, но, как я слышал, Украина готова присоединиться к европейской таможенной системе NCTS в ближайшем будущем. С этой точки зрения может стать еще проще перевозить поезда через Украину", - подчеркнул директор по развитию бизнеса в Metrans Мартин Кубек.

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