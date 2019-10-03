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Все про:отопительный сезон (350) Бабак Алена (5)

 Жилой фонд и объекты соцсферы в Украине готовы к отопительному сезону, – Бабак

Отопительный сезон 2019/20 должен начаться вовремя во всех городах Украины – 15 октября. Но в каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда начинать отопительный сезон., поскольку все зависит от температурных режимов, технической готовности предприятий теплоэнергетики и погашения долгов за газ.

Об этом сказала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Органы местного самоуправления готовы начать подключение отопления к объектам социальной сферы с 10 октября, а жилого фонда – с 15 октября. Но по факту отопительный сезон начнется тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8С. Что касается технической готовности, то, по информации из регионов, готовности жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики – 100%. Есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период в частных предприятиях и тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые Правительство решает совместно с органами местного самоуправления", – отметила Бабак.

По информации от областных и Киевской городской государственных администраций, по состоянию на 1 октября готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/20 года такая:

Жилой фонд: из 153 732 жилых домов, которые должны быть комплексно подготовлены к зиме подготовлены 153 224 домов (99,7% от плана). Готовность жилого фонда, обслуживаемого управляющими — 99,7%, ОСМД, ЖСК или самостоятельно жителями – 99,5%.

Объекты социально-культурного назначения: из 40 530 объектов готовы 40 524 (99,99%). Готовность учебных заведений – 16 342 (99,99%), дошкольных учебных заведений-12 753 (100%) и 11 429 учреждений здравоохранения (99,96%).

Объекты теплоснабжения:

  • подготовлено к работе 19 924 котельных (99,7%);
  • проведен капитальный ремонт или реконструкцию 322 котельных.
  • заменен 481 котел;
  • капитально отремонтировано 275 котлов;
  • подготовлено к работе 19 805,9 километров тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);
  • заменено 261,98 километров тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);
  • подготовлено к работе 5 281 центральный тепловой пункт;
  • созданы запасы угля в количестве 274,8 тыс. тонн и 9,7 тыс. тонн жидкого топлива (мазута).

Объекты водопроводно-канализационного хозяйства:

  • отремонтировано или заменено водопроводных сетей 1290 км и канализационных сетей 373,2 км;
  • подготовлено 2061 водопроводную насосную станцию и 2396 канализационных насосных станций, 233 водопроводных очистных сооружения и 724 канализационных очистных сооружения.

Дорожно-мостовое хозяйство:

  • проведен капитальный и текущий ремонта улиц и дорог – 15 175,36 тыс. м2, что составляет 97,6% от общего объема работ;
  • подготовлено 6 496 единиц специализированной техники;
  • подготовлено шанцевых инструментов – более 2 680 тыс. единиц;
  • заготовлено посыпочного материала и реагентов – 1 114,35 тыс. тонн.

Все регионы технически готовы начать отопительный сезон за исключением:

  • Запорожская область: не завершена подготовка 11 котельных, части жилых домов и ряда объектов водопроводно-канализационного хозяйства;
  • Львовская область: остаются не подготовлены ТЭЦ, подающих тепло жителям городов Новый Роздол и Новояворовск;
  • Вопрос подключения отопления в городах Смела и Шепетовка решается;
  • Донецкая область – вопрос реструктуризации долга НАК "Нафтогаз" на стадии урегулирования.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151989
 
 
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