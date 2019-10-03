 Фигуранта производства ГБР об украденной агротехнике избрали следователем ГБР

Об этом сообщает Bihus.Info, передает БизнесЦензор.

Речь идет о Цыбе Николае Дмитриевиче, который сейчас работает следователем Нацполиции. Госбюро расследует производство №42018110000000430, открытое из-за действий Цыбы. В 2018 году Цыба изъял сельскохозяйственную технику, удобрения и культуры предпринимателя Гувена Али во время осмотра, проведенного без разрешения следственного судьи. И в дальнейшем вернул предпринимателю не всю технику и имущество.

По оценкам пострадавшего, следователь Цыба потерял вещественные доказательства на сумму более $150 тыс. Отмечается, что это только то, что попало в протокол изъятия и не вернулось владельцу, часть техники, по словам пострадавшего, исчезла без всякой фиксации.

В августе 2019 года Внутренняя комиссия ГБР выбрала Цыбу победителем конкурса на должность следователя Киевского теруправления ГБР в отдел по расследованию преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции. То есть именно той категории преступлений, в которой следователем ГБР сейчас расследуются действия самого Цыбы.

Из протокола заседания Внутренней конкурсной комиссии ГБР известно, что за избрание Цибы на должность следователя ГБР проголосовало три члена комиссии, против - два. В итоге комиссия рекомендовала директору Бюро Роману Трубе назначить Цибу в ГБР.

В заседании комиссии принимали участие Екатерина Грищенко, Тарас Бойко, Тамара Березюк, Артем Бугаец и Ирина Юрчук.

Заявитель по делу ГБР о пропаже техники на более $150 тыс, изъятой Цыбой, письмом проинформировал директора ГБР Романа Трубу о производстве относительно возможного будущего сотрудника бюро.

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