 В приложении Kyiv Smart City появилась возможность оплаты коммунальных услуг

Новые возможности мобильного приложения презентовал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Приложение Kyiv Smart City скачали более 75 тыс. человек. Из них ежедневно приложением пользуется около 9 тыс. владельцев смартфонов.

"Киевляне активно пользуются приложением ежедневно. Они платят за проезд, пополняют транспортные карты Kyiv Smart Card, покупают одноразовые QR-билеты и читают афишу событий. Киев – это "город в смартфоне", что уже работает. И наша цель – сделать его максимально полезным и удобным для киевлян. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы уже в этом году в приложении появилась возможность оплатить парковку и записать ребенка в детский сад", – сообщил Назаров.

В 2020 году развитие приложения продолжится. Планируется предоставить пользователям возможность написать обращение в Контактный центр 15-51, оплатить штраф за парковку, написать онлайн-петицию, зарегистрировать питомца в "Реестре домашних животных", проголосовать за проекты Общественного бюджета и разработать сервис "Активный киевлянин" с информацией о местах сбора и переработки отходов, пункты приема вещей и тому подобное.

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