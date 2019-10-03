 Рада увеличила штрафы за отказ в льготной перевозке пассажиров

Соответствующий законопроект №0893 о внесении изменений в ст.133-1 Кодекса об административных правонарушениях во втором чтении и в целом поддержали 303 народных депутатов на пленарном заседании парламента 3 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан для водителей и субъектов предпринимательской деятельности за отказ от льготной перевозки пассажиров.

Сейчас штраф за такое нарушение составляет 8 необлагаемых минимумов.

Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн.

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