 Рада увеличила штрафы за отказ в льготной перевозке пассажиров

Соответствующий законопроект №0893 о внесении изменений в ст.133-1 Кодекса об административных правонарушениях во втором чтении и в целом поддержали 303 народных депутатов на пленарном заседании парламента 3 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Закон предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан для водителей и субъектов предпринимательской деятельности за отказ от льготной перевозки пассажиров.
Сейчас штраф за такое нарушение составляет 8 необлагаемых минимумов.
Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн.