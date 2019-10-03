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 Google начнет предупреждать пользователей о ненадежных паролях

Компания Google анонсировала изменение, призванное обеспечить более высокий уровень защиты в интернете. Речь об обновлении встроенного в Chrome и Android менеджера паролей Google - теперь он может дать оценку надежности сохраненных и используемых пользователем паролей.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Если тот или другой пароль пользователя ненадежен, функция Password Checkup сообщает об этом, настоятельно рекомендуя сменить его на другой. Если один и тот же пароль используется для нескольких аккаунтов или комбинация слишком простая - пользователь тоже получит предупреждение.

До этого момента проверка паролей работала только через фирменное расширение Google Password Checkup, которое было запущено в феврале этого года. Теперь раздел "Проверка паролей" есть непосредственно в браузере Chrome. В будущем функциональность будет по умолчанию встроена прямиком в браузер Chrome, что существенно упростит работу с инструментом.

Пароли передаются на проверку в зашифрованном виде, так что за безопасность можно не переживать. В ходе проверки выполняется сверка данных с базой "ненадежных паролей", замеченные в разного рода утечках. Само собой, Google намерена постоянно обновлять базу, черпая информацию с различных источников, включая дарквеб. Ранее Google говорила, что сверка проводится по базе из 4 млрд аккаунтов.

По словам Google, с момента запуска расширение Password Checkup для браузера Chrome загрузили более миллиона раз, примерно половина пользователей получили уведомления, что их пароли были украдены третьими лицами.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151967
 
 
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