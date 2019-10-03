 Прокачка нефти на НПЗ Украины в сентябре достигла максимума за шесть лет

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО "Укртранснафта", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

По сравнению с сентябрем 2018 года поставки на НПЗ выросли на 46,4%. Речь идет в основном о поставках нефти из восточных месторождений "Укрнафты" на Кременчугский НПЗ и импортного сырья из Одессы в Кременчуг. Также эта статистика учитывает прокачку нефти от западных месторождений "Укрнафты" на неработающий "НПК Галичина" (Дрогобыч, Львовская область), откуда она в дальнейшем по железной дороге перенаправляется на Кременчугский завод.

Сентябрьский рост прокачки в первую очередь обусловлен увеличением импортных закупок нефти "Укртатнафтой". Ранее сообщалось о планах Кременчугского НПЗ удвоить импорт нефти в сентябре-октябре.

Транзит нефти системой "Укртранснафты" в сентябре вырос на 13,5%, до 1,348 млн тонн по сравнению с сентябрем 2018 года.

За девять месяцев объем транзита сократился на 5,2%, до 9,367 млн тонн, прокачка на НПЗ выросла на 13,6%, до 1,758 млн тонн.

АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины". Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей Украины. Объем транспортировки нефти в 2018 году составил 15,43 млн тонн, что на 3,7% меньше чем в 2017 году. Транзит снизился на 4,3% - до 13,3 млн тонн, поставка на НПЗ осталась на уровне 2,1 млн тонн.

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