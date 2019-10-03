 Население увеличило продажу валюты в сентябре на фоне укрепления курса гривни

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в сентябре составила $88,78 млн, тогда как в августе и июле было зафиксировано превышение покупки населением валюты над продажей на $97 и $93,67 млн соответственно.

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Как сообщалось, покупка наличной валюты населением в августе составила $1,42 млрд, тогда как продажа – $1,33 млрд. Таким образом, чистая покупка валюты населением в августе составила $97 млн.

Покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций с наличной валютой как для продажи, так и для покупки за период ведения статистики с 2015 года. Таким образом, чистая покупка валюты населением в июле составила $93,7 млн.

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