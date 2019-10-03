 Нацбанк подписал меморандум о сотрудничестве с Кабмином

Как сообщает пресс-служба НБУ, этот документ должен стать основой совместных усилий институтов для обеспечения ценовой стабильности как необходимой предпосылки для устойчивого экономического роста в Украине, передает БизнесЦензор.
В НБУ отмечают, что кооперация между органами дополнительно будет способствовать улучшению ожиданий населения и бизнеса, в частности инфляционных, и повысит доверие инвесторов к украинской экономике.
"Низкая и предсказуемая инфляция ускорится в среднесрочной перспективе снижение процентных ставок и оживление кредитования экономики. А расширение доступа бизнеса и населения к дешевым финансовым ресурсам со своей стороны станет тем двигателем, который позволит нам перезапустить экономику и ускорить ее рост. И это цель, объединяющая две наши отдельные институты", – подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.
Согласно документу, с этой целью Национальный банк будет и дальше проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п. п. Со своей стороны правительство обязуется поддерживать снижение инфляции до цели 5% посредством проведения взвешенной экономической политики.
В частности, речь идет о:
- предсказуемой бюджетной политике, направленной на обеспечение устойчивости государственных финансов;
- управлении государственным долгом, которое имеет целью уменьшение расходов на обслуживание долгов;
- развитии финансового рынка;
- управлении государственными банками согласно определенной стратегии и постепенном уменьшении доли государства в банковском секторе до 20%;
- эффективной антимонопольной политике для создания конкурентной среды для механизмов ценообразования и защиты граждан от злоупотреблений монополистов;
- прозрачной приватизации и повышении эффективности деятельности государственных предприятий;
- прозрачной и предсказуемой политике в сфере административно регулируемых цен и тарифов;
- дедолларизации экономики.
В то же время Национальный банк готов поддерживать экономическую политику Кабинета министров, в частности, для обеспечения устойчивости государственных финансов и расширения доступа бизнеса и граждан к значительно более дешевых финансовых ресурсов при условии, что это не будет препятствовать достижению целей ценовой и финансовой стабильности.
"Эффективная координация экономической, фискальной и монетарной политики является исключительно важной для обеспечения ценовой стабильности. Этим путем шло много стран, которые в результате налаженного сотрудничества за последние десятилетия продемонстрировали заметную устойчивость в финансовых и экономических кризисов. А теперь к ним присоединилась и Украина", – отметил председатель Национального банка Яков Смолий.
В Украине такая координация между правительством и Нацбанком будет происходить через проведение регулярных консультаций на уровне руководства и специалистов государственных институтов, в частности:
- стратегических вопросов проведения монетарной и фискальной политики с точки зрения обеспечения ценовой и финансовой стабильности во время заседаний Совета по финансовой стабильности;
- анализа текущей экономической ситуации, макроэкономических прогнозов, достижения целей по инфляции, развитию финансовых рынков, прогнозированию ликвидности и тому подобное;
- обсуждение вопросов параметров фискальной политики и устойчивости государственного долга, в частности при подготовке Бюджетной декларации и составлении проекта государственного бюджета Украины.
Кроме того, координация политики будет осуществляться благодаря регулярному обмену информацией. Во-первых, Национальный банк регулярно информировать правительство и общественность относительно собственного макроэкономического прогноза, достижение целей по инфляции, факторов развития инфляционных процессов и мер, направленных на достижение этих целей. Во-вторых, Кабинет министров заблаговременно уведомлять Нацбанк о планируемых изменениях административно регулируемых цен и тарифов, а также предоставлять прогноз динамики средств на счетах правительства и планы по осуществлению государственных заимствований.
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Как сообщалось, во вторник состоялось совещание руководства НБУ с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексее Гончаруком и командой финансово-экономического блока правительства, итогом которой стала разработка вышеуказанного меморандума.
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, на совещании обсуждались темы экономического роста, ситуация на валютном рынке, снижение инфляции и необходимость оживления кредитования.
По логике такой эмиссионный центр должен подчиняться правительству, как это было в СССР, или, как минимум, работать с ним в тесной связке и нести общую ответственность за состояние экономики в стране.
Так вот: ФРС с 1913 года является частной компанией, которая добилась права печатать доллары и давать их правительству США и обществу в долг под проценты, отдать которые невозможно, потому что проценты нужно тоже напечатать и тоже дать их в долг. Растет такой долг в геометрической прогрессии.
Это королевство кривых зеркал, но именно так все происходит.
Некоторые подумают, что ФРС контролируется сенатом или правительством США. Фактически же центробанк бесконтрольный. Возможность влияния на него такая же, как возможность отмены распоряжений главы НБУ или снятия его с должности до истечения срока полномочий, что мы увидим ниже.
Скорее наоборот: хозяева ФРС сейчас больше влияют на решения этих органов и на то, кто будет президентом США.https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/07/25/330158/
- статья за 2012 г. но тем не менее...........