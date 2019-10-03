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 Миргородский завод минеральных вод выплатит 50 миллионов дивидендов

Акционеры ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" (Полтавской области), одного из крупнейших производителей бутилированных вод в Украине, решили выплатить 50 млн грн дивидендов.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, решение было принято на собрании 2 октября.

Срок выплаты дивидендов - с 3 октября 2019 года по 2 апреля 2020 года.

По итогам 2018 года Миргородский завод минеральных вод увеличил чистую прибыль в 2,6 раза - до 39,5 млн грн, выручку - на 22,7%, до 449,6 млн грн.

"Миргородский завод минеральных вод" входит в крупнейшую на украинском рынке бутылированных вод группу IDS Borjomi Ukraine.

IDS Borjomi Ukraine создана в конце 2004 года. В состав группы входят: Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, Трускавецкий завод минеральных вод и дистрибуционная компания IDS Aqua Service.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151948
 
 
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