 Объединенная горно-химическая компания отдала 144 миллиона на электроэнергию в обход Prozorro

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно сообщению, на октябрь-декабрь заказали 72 млн кВт-ч электроэнергии по 2 грн за КВт-ч. Подробные условия поставки неизвестны, потому что договоры не обнародованы.

Как отмечает издание, это немного дешевле цены августа-сентября для того же "Вольногорского ГМК" этой же компании в размере 2,07 грн за КВт-ч. Но в июле цена была ниже – 1,96 грн за КВт-ч.

Как и тогда, "Вольногорский ГМК" провел нынешнюю закупку через процедуру отчетности на частной электронной площадке "Rialto", которая не подключена к государственной системе "Прозорро", хоть и построена на ее основе. А поэтому опубликовал договор в "Прозорро" по процедуре отчетности о заключенном договоре.

В отчете на "Прозорро" указан номер отчета на "Rialto" R-UA-2019-09-27-000013-z, но сейчас сайт "Rialto" недоступен. На странице "Rialto" на Фейсбуке не было новых постов с декабря 2018 года.

Стоимость договора превышала порог для обычных заказчиков на товары и услуги в 200 тыс. грн, после которого горняки должны были проводить открытые торги по закону "О публичных закупках" на одной из авторизованных в системе "Прозорро" площадок.

Ранее комбинаты "ОГХК" проводили закупки через открытые торги в "Прозорро". Таким образом, они считали, что являются заказчиками в понимании закона "О публичных закупках" и обязаны проводить тендеры соответствии с требованиями этого закона только на площадках, подключенных к "Прозорро". Однако они объявляли открытые торги в "Прозорро" в последний раз еще в феврале 2018 года, а затем окончательно перешли на "Rialto".

Читайте также: АМКУ оштрафовал поставщиков самосвалов для Вольногорского ГОКа на 67 миллионов

Ранее "Энерджи Трейд Групп" было записано на Евгения Буга, на которого записана ряд фирм, получающих подряды от "ОГХК", "ВостГОК" и ГП "НАЭК "Энергоатом". В первых двух госкомпаниях на руководящих должностях работал Руслан Журило, тогда как "Энергоатом" находился под влиянием экс-нардепа Николая Мартыненко. Журило и Мартыненко проходят по одному уголовному делу НАБУ по хищений в "ВостГОК".

Сейчас "Энерджи Трейд Групп" оформлена на Алексея Бондаренко, руководит ею Алексей Кравец. Новый адрес фирмы – Киев, пер. Рыльского, 4. Здание ранее принадлежала "Родовид банку", там был офис нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко. Но в 2016 году права на здание заявил Василий Данилов – газовый бизнесмен, которого обвиняли в заказе убийства ключевого свидетеля по делу о хищении средств в "Родовид банка".

Всего с 2009 года "Энерджи Трейд Групп" получила подрядов на 333 млн грн, преимущественно у "ОГХК" и "ВостГОК".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram