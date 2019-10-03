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 Рада отменила запрет на приватизацию "Одесской киностудии" (обновлено)

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона" О государственной поддержке кинематографии в Украине".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0896 во втором чтении во время пленарного заседания в четверг проголосовали 253 народных депутата.

Заключительными положениями закона признан утратившим силу закон "О запрете приватизации, отчуждения, передачи в залог и внесения в уставные капиталы хозяйственных обществ всех форм собственности пакета акций, принадлежащего государству в уставном капитале Закрытого акционерного общества "Одесская киностудия".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, принятый в 2017 году закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" предусматривал создание "кинокомиссий" как учреждений государственной или коммунальной формы собственности, целью деятельности которой является популяризация Украины и ее регионов как привлекательных локаций для киносъемок.

Вместе с тем, введя соответствующий термин, закон не предусмотрел регулирования деятельности таких кинокомисий. Новый закон призван заполнить этот пробел.

Кроме того, законом местным органам власти разрешено в пределах своих бюджетов устанавливать собственные программы поддержки кинематографии в регионе, а также образовывать местные фонды финансовой поддержки кинематографии.

Кроме того, документ предусматривает создание местными властями стимулов для государственных киностудий, расположенных в пределах территории соответствующей общины. При этом обязательными условиями приватизации государственной киностудии установлено сохранение ее профильной деятельности в течении 20 лет.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151940
 
 
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