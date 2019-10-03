 Аэропорт "Киев" потерял в сентябре половину пассажиропотока

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованной пресс-службой аэропорта статистике, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах за девять месяцев, составило 1,96 млн, на внутренних – 50,2 тыс.

Количество рейсов за январь-сентябрь 2019 года составило 21,26 тыс. на прилет/вылет, что на 8,3% меньше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 17,84 тыс., внутренних – 3,43 тыс.

Наиболее популярные международные направления за указанный период – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Шарм-эш-Шейх (Египет), Рим (Италия), Вена (Австрия), Анкара (Турция), Берлин (Германия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

В сентябре 2019 года аэропорт обслужил 153,8 тыс. пассажиров, что на 50% меньше, чем в сентябре 2018 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 151,4 тыс., внутренних – 2,4 тыс.

При этом количество рейсов в сентябре составило 1,601 тыс. на прилет/вылет, что на 48,2% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных – 1,344 тыс., внутренних – 257.

Наиболее популярные международные направления в августе – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Рим (Италия), Анкара (Турция), Берлин (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия), Вена (Австрия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

Как сообщалось, аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского со 2 до 12 сентября 2019 года был закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы. Рейсы, которые ранее обслуживал этот аэропорт, осуществляются из аэропорта "Борисполь".

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2 место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 29 тыс. кв м. Отдельный терминал "В" для бизнес-авиации входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram