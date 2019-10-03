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 Кабмин утвердил критерии отбора внешнего аудитора госбанков

Кабинет министров Украины утвердил критерии отбора внешнего аудитора государственных банков.

Это закреплено постановлением правительства от 2 октября 2019 года № 859, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, субъект аудиторской деятельности должен быть включен в реестр аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, который предоставляет право проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес.

Кроме того, в число критериев входит требование об отсутствии у субъекта аудиторской деятельности, его руководителя и аудиторов любых взысканий, которые применялись в течение последних трех лет органом, который регулирует аудиторскую деятельность, а также отсутствие у субъекта аудиторской деятельности существующего или потенциального конфликта интересов и угроз независимости при предоставлении аудиторских услуг.

Субъект аудиторской деятельности должен также иметь опыт не менее пяти лет по проведению обязательного годового аудита финансовой отчетности государственных банков или системно важных банков.

Еще одним критерием является неприменение к субъекту аудиторской деятельности, владельцам его существенного участия или связанным с ним лицам в течение последних 12 месяцев специальных экономических и других ограничительных мер Украиной, иностранными государствами - членами Организации экономического сотрудничества и развития, Европейским союзом.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151918
 
 
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